Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı kararından döner mi?

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Üniversitelerin bu sene sonuna kadar yüz yüze eğitimi bırakıp, on-line eğitime geçirilmesi kararından…

Bu karar, en başta öğrenciler ve tüm eğitim camiası olmak üzere çok geniş toplum kesimi tarafından gereksiz, hatta yanlış bulunuyor.

Bu kararın gerekçesi, KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi, dolayısıyla öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması olarak açıklandı.

Oysa ortada bir yığın soru var: Bir kere karar neden bütün Türkiye’yi kapsıyor? Diyelim depremzedelerin Kars’a, Ardahan’a, Artvin’e ya da tüm Karadeniz illerine, Trakya’ya gideceklerine, orada üç-dört ay kalacaklarına dair bir bilgi mi var? İstanbul KYK yurtlarına kaç depremzede gelecek ki tüm devlet üniversiteleri on-line eğitime geçecek?

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