GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı kararından döner mi?

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı kararından döner mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Üniversitelerin bu sene sonuna kadar yüz yüze eğitimi bırakıp, on-line eğitime geçirilmesi kararından…
Bu karar, en başta öğrenciler ve tüm eğitim camiası olmak üzere çok geniş toplum kesimi tarafından gereksiz, hatta yanlış bulunuyor.

Bu kararın gerekçesi, KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi, dolayısıyla öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması olarak açıklandı.

Oysa ortada bir yığın soru var: Bir kere karar neden bütün Türkiye’yi kapsıyor? Diyelim depremzedelerin Kars’a, Ardahan’a, Artvin’e ya da tüm Karadeniz illerine, Trakya’ya gideceklerine, orada üç-dört ay kalacaklarına dair bir bilgi mi var? İstanbul KYK yurtlarına kaç depremzede gelecek ki tüm devlet üniversiteleri on-line eğitime geçecek?

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Taşgetiren
ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek
Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor
Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz
PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor
4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler 4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler
Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak
SON HABERLER
Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak! Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak!
Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme! Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme!
Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak
Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı! Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı!
PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek
PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir! PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir!
Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi! Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi!
Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı