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Ahmet Taşgetiren: Cinayet ve anlamlı sessizlik

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cinayet ve anlamlı sessizlik" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık cuma günü motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucunda, başından vurularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan Selman Öztürk ise yaralandı.

Gözaltına alınanlar oldu, arananlar var.

Olay, ülkücü camiada derin bir teessure yol açarken, MHP yönetiminin derin bir sessizliğe gömülmesi, MHP’ye yakın yayın organı Türkgün gazetesinde nerede ise haber olarak bile yer almaması, Ak Parti cenahının, bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bağlantılıymış gibi bir sessizlik içinde hareket etmesi konuyu bambaşka boyutlara taşıdı.

Eşi Ayşe Ateş adına yapılan açıklamada “sosyal medyada ve internet sitelerinde katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir…… Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. ” dense de apaçık bir “siyasi cinayet”in konuşulmaması mümkün değil bir, ortaya konan tepkilerin ya da tepkisizliğin sorgulanmaması mümkün değil, iki.

Sinan Ateş, ülkücü camiada tanınmış, sevilen, hareketin geleceğine...

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Ahmet Taşgetiren
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