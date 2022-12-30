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Ahmet Taşgetiren: Bütün tuşlara basmak

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "Bütün tuşlara basmak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki bir kere daha kazanmak istiyor. Kazana kazana geldi, belki Anayasa’nın “iki defadan fazla seçilemez” hükmünü gerekçe gösterip, duayen – bilge bir siyasetçi olarak memlekete hizmeti tercih edebilir, içinden çıktığı muhafazakar camiaya üst bir konumdan rehberlik yapabilirdi.

Ama onsuz Ak Parti olamayacağı düşüncesiyle olmalı, “Son bir defa” diye yeniden halkın huzuruna çıktı.

Ancak bu defa işin zor olduğunu görüyor. Yenilgiyi, çok sarsıcı biçimde İstanbul’da tattı. Bizzat kendisini devreye koyarak meydan meydan oy istediği İstanbul’da seçimi kaybetti. Onun için “Kaybedeceği seçime girmez” cümlesi nerede ise özdeyiş haline gelmişti. Demek ki seçimi okuyamamıştı, kaybedeceğini okuyamamıştı, girdi ve kaybetti. Üstelik o seçim belli ki iktidar gücü kullanılarak iptal ettirildi, yeniden seçime gidildi, bu defa hezimet oldu. Demek bu hezimetin geleceğini de okuyamamıştı.

Başlığa “Bütün tuşlara basmak” ifadesini koydum. Ekşi Sözlük’te, bu ifade ile ilgili “Güncel Türk siyasetinin özeti” ve “yeni dönem AKP politikası”...

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Ahmet Taşgetiren
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