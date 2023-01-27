Ahmet Taşgetiren: Akşener “Silahlara veda” deyince...

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Seçim sonuçları açısından HDP’nin oyları kritikti. HDP muhalefette idi ama 6’lı asa ile birlikte değildi.

İktidar HDP kendi yanında değilse, Muhalefet blokunda da olmamasını isterdi. En azından bağımsız kalmasını istediği 2019 İstanbul seçimlerinde İmralı’dan getirtilen mektupta görülmüştü.

Aslında HDP muhalefetle birlikte hareket etmek istiyordu. Ama özellikle İyi Parti’nin – Meral Akşener’in direnci vardı. HDP ile asla birlikte görünmek istenmiyordu.

Muhalefet cenahında Meral Hanım’ın bu tavrı eleştirilere yol açıyor, o da, bu eleştirileri bir tür “Hesaba çekilmek” diye niteleyerek tepki ile karşılıyordu.

Peki neydi Meral Hanım’ın Kürtlere ilişkin yaklaşımı?

“Kürtler HDP’nin tapulu malı değil, onlara doğrudan hitap ederiz” gibi bir yaklaşım vardı.

O zaman bölgeye gidecek ve insanlara yüz yüze konuşacaktı.

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