Ahmet Taşgetiren: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı’

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “85 milyonun Cumhurbaşkanı olmak varken, üstelik muhafazakâr değerleri temsil eden bir insan bu değerler gereği de toplumun tümünü kucaklaması gerekirken yüzde 50 artı 1’e oynamak ve bunun için de kamplaştırma siyaseti izlemek” noktasında eleştiriler yönelttiğim bilinir. Gelinen noktada Erdoğan, yüzde 50 artı 1’i bulmakta da zorlanıyor, bunun için MHP’nin ve başka partilerin kendisine imaj yüklemesine razı oluyor, o da bir başka yönden sorun teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde “Partili Cumhurbaşkanı” statüsü, geçen 5 yıllık sürede “partisini aşan bir Cumhurbaşkanı” profili ortaya çıkaramadı.

Oysa Cumhurbaşkanının “milletin birliğini temsil ediyor olması” ayrıca anayasal bir gerekliliği de ifade ediyordu.

Şimdi seçime gidiliyor ve ülke ülkeyi yönetecek yeni Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Muhalefetin “Millet İttifakı” şeklinde bir araya gelen bloku, seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Eleştirileri Cumhurbaşkanı’nın “Tek adam” yönetimine olduğu kadar “partili” hüviyetiyle ve iş tutma tarzıyla...

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