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Ahmet Taşgetiren: 6’lı Masa’nın zorlukları

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "6’lı Masa’nın zorlukları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Sistem Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50 artı 1’i şart koşuyor, o da seçim ittifaklarını…

Ak Parti, en sıkıntılı zamanlarda oyu yüzde 30 civarında olduğu halde, iktidar olmak için, MHP, daha sonra BBP oylarına muhtaç hale geldi ve bundan “Cumhur İttifakı” doğdu. Halen bu ittifakın da 50 artı 1 için yeterli olmayacağı kaygısı var ve kaybedilen oyların kazanılması için ne mümkünse yapılıyor.

Aslında en zor işlerden birisi Ak Parti’nin MHP ile ittifak yapması idi. Bir ara “Bütün milliyetçilikleri ayağımın altına alıyorum” diyen Tayyip Erdoğan’a MHP’nin destek vermesi mümkün müydü? Bir şeyler oldu, MHP o sözleri unuttu, Ak Parti de bir miktar – belki önemli bir miktar- MHP’lileşti, üstelik bunu Kürt oylarını önemli ölçüde kaybetmek pahasına yaptı, sonunda Cumhur İttifakı yürür hale geldi.

Ak Parti’nin MHP ile böylesine birlikte yürüyüşünün, kendisine neye mal olduğunu bilmiyor olabilir mi? En azından “parti kimliği” noktasında başlangıçtaki temel duyarlılıklarından vaz geçilmiş durumda.

Bunun ötesinde yüzde 50 artı 1 zorunluluğu, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da, daha önce yazdığım gibi “Bütün...

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Ahmet Taşgetiren
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