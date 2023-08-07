GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

CEM Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun “makaslı” bir paylaşımı dolaşıyor üç gündür sosyal medyada.
Sakine’nin hesaplarına bakıyoruz. Kapatmış. “Makaslı” paylaşımın kaynağını arıyoruz. Bulamıyoruz.

Fake olma ihtimali yüksek.

Garipoğlu Ailesi’nin toplu fotoğrafı yayınlanmış yıllar önce.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Hakan
ÇOK OKUNAN HABERLER
34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı 34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı
SON HABERLER
34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı 34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı
Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat
Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor
Ali Karahasanoğlu: Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir! Ali Karahasanoğlu: Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!
Bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu Bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun tehlikeli ‘Kürt ve Alevi sorunu’ çıkışı Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun tehlikeli ‘Kürt ve Alevi sorunu’ çıkışı
Melih Altınok: Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı Melih Altınok: Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Abdulkadir Selvi: Yerel seçim kulisleri Abdulkadir Selvi: Yerel seçim kulisleri