Ahmet Hakan: Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Bu kafaya ulaşmak, CHP’nin Konya’yı almasından bile daha zor.

- Ziyaaaa!

- Hanya, Konya falan derken İzmir elden gitmesin de.

- Nasıl olsa CHP’de mağlubiyetin herhangi bir sonucu olmuyor. Salla gitsin.

- Eyyamıbahurda güneş başa geçtiğinde böyle mi olunuyor acaba?

- “Şakacı seni” diyen çıktı mı şu ana kadar?

- CHP’nin feodal ağası, CHP’lilerle eğlenmekte.

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