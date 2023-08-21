Ahmet Hakan: Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım

POPÜLER YAZILAR
AYŞEGÜL AKYÜZ YAHŞİ Can Ataklı ekmeğini yediğinin, kılıcını sallıyor! İnternethaber AHMET HAKAN Argüman üretirken Hacı Yakışıklı gibi olma Hürriyet Gazetesi AHMET TAŞGETİREN Karnından konuşanlar açıktan konuşsaydı... Karar Gazetesi ABDULKADİR SELVİ Meclis’te yeni ittifak doğuyor Hürriyet Gazetesi FEHMİ KORU Emekliye düşen sabretmek.. BAE’den para gelse bari… Fehmi Koru HAKAN ALBAYRAK Muhammet Ali Çağlar ve Danny Aweke Karar Gazetesi KEMAL ATEŞ Kılıçdaroğlu’nun anlamak istemediği Aydınlık Gazetesi