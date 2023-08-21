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Ahmet Hakan: Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Bu kafaya ulaşmak, CHP’nin Konya’yı almasından bile daha zor.

- Ziyaaaa!

- Hanya, Konya falan derken İzmir elden gitmesin de.

- Nasıl olsa CHP’de mağlubiyetin herhangi bir sonucu olmuyor. Salla gitsin.

- Eyyamıbahurda güneş başa geçtiğinde böyle mi olunuyor acaba?

- “Şakacı seni” diyen çıktı mı şu ana kadar?

- CHP’nin feodal ağası, CHP’lilerle eğlenmekte.

...

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Ahmet Hakan Hürriyet
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