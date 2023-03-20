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Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Özlem Zengin yalnız değildir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

NE yaptı Özlem Zengin?
Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.

Vay efendim sen misin bunu diyen?

Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler.

Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca.

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Ahmet Hakan
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