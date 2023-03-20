Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir

ERDOĞAN AKTAŞ Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Diğer Genel Başkanlar varsa, ben yokum! TV100

TALAT ATİLLA İktidarda Şimşek yarılması! Müge Anlı, Kaplan, Gökçe ve Yalçın'a teklif var! Hande Fırat! TÜRKTIME