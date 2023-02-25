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Ahmet Hakan: Oyumuzu kime verelim

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, "Oyumuzu kime verelim" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

BİR azgın azınlık var memlekette. Kutuplaşmaktan başka bir şey bilmeyen bir azgın azınlık... Sayıları azdır ama sesleri hep çok çıkar. Bunlar hep “inadına falanca” diye tuttururlar. Fanatiklikten gözü dönmüş durumdadır bunların. Nefretten başka bir duygusu kalmamıştır bunların. Bunları azgınlıklarıyla, nefretleriyle, inatlarıyla, kutuplaşmalarıyla baş başa bırakalım. Biz memleketimizi, geleceğimizi, ailemizi, çocuklarımızı düşünelim ve önümüzde-ki seçimde oyumuzu kime vereceğimizi ona göre belirleyelim.

Deprem bölgesindeki yaraları en kısa zamanda kim saracaksa ona oy verelim.

- İmar barışı sözünü dağarcığından kim çıkaracaksa ona oy verelim.

- Kentsel dönüşümü kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim yapacaksa ona oy verelim.

- Mühendis yetiştirmeyi, en önemli konu haline kim getirecekse ona oy verelim.

- Önüne gelenin müteahhit olamadığı bir ortamı kim hazırlayacaksa ona oy verelim.

- Oturduğumuz binanın üstümüze çökmeyeceği bir Türkiye’yi kim gerçekleştirecekse ona oy verelim.

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Ahmet Hakan
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