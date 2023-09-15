Ahmet Hakan 'Korkarım Kılıçdaroğlu' deyip sordu İmamoğlu kaybeden olursa Kılıçdaroğlu sevinir mi üzülür mü?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün yine çok konuşulacak bir yazıyı daha kaleme aldı. Yerel seçim süreci, adaylıkların belirlenmesi derken geçtiğimizi seçim seçmenini hayal kırıklığına uğratan CHP'de sular kaynamaya devem ediyor. Genel başkanlık adaylıkları son dakika kulis haberleri düşerken Hakan bu süreçte çok farklı konuyu analiz etti.

Hakan, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na karşı olası düşünceleri için köşe yazısında çok çarpıcı sorular sordu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının bir bölümü:

'- Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’u Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını mı ister, kazanmamasını mı? Korkarım kazanmamasını ister.

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- Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybetse Kemal Kılıçdaroğlu buna sevinir mi, üzülür mü? Korkarım sevinir.

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- İmamoğlu faktörünün devreden çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu, derin bir “oh” çeker mi? Korkarım çeker.

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- Sırf İmamoğlu İstanbul’u kaybetsin diye Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yle ittifak için çaba göstermeyebilir mi? Korkarım göstermeyebilir.'

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