Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Suudi Arabistan görüşmeleri: Söylenenlere göre beklenenden daha iyi geçmiş. Katar görüşmeleri: Malum dost ülke, yoruma gerek yok. Birleşik Arap Emirlikleri: Sonucu gazetelerde çarşaf çarşaf haber oldu. Malumunuz yani.

*

- Seyahatte gözüm Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın üzerindeydi. Hakan Fidan yeni görevine tam olarak alışmış görünüyordu. İbrahim Kalın ise MİT Başkanlığı görevinde kendi tarzını oluşturacak izlenimini veriyordu.

*

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler için şunu söyleyebilirim: Temas ve mesafeyi çok iyi ayarlayan bir isim. Ne temastan kaçınıyor ne de mesafeyi ihmal ediyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN