GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Körfez seyahati izlenimleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Suudi Arabistan görüşmeleri: Söylenenlere göre beklenenden daha iyi geçmiş. Katar görüşmeleri: Malum dost ülke, yoruma gerek yok. Birleşik Arap Emirlikleri: Sonucu gazetelerde çarşaf çarşaf haber oldu. Malumunuz yani.

*

- Seyahatte gözüm Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın üzerindeydi. Hakan Fidan yeni görevine tam olarak alışmış görünüyordu. İbrahim Kalın ise MİT Başkanlığı görevinde kendi tarzını oluşturacak izlenimini veriyordu.

*

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler için şunu söyleyebilirim: Temas ve mesafeyi çok iyi ayarlayan bir isim. Ne temastan kaçınıyor ne de mesafeyi ihmal ediyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Hakan
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fuat Uğur: Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz Fuat Uğur: Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz
Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri
Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı? Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı?
SON HABERLER
Fuat Uğur: Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz Fuat Uğur: Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz
Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı? Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı?
Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri Ahmet Hakan: Körfez seyahati izlenimleri
IdeaSoft ile E-Ticaret: İşletmenizi dijital dünyaya taşıyın IdeaSoft ile E-Ticaret: İşletmenizi dijital dünyaya taşıyın
Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye! Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!
Salih Tuna: Vatan yahut boza Salih Tuna: Vatan yahut boza
Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar… Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…