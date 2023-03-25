Ahmet Hakan: İmza toplamaya dair mırıldandıklarım

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Hiç kusura bakma.

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- Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?

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- İmza bir tartıdır. İlk anda 90 okka gelemeyeceksen, elinde buna dair bir veri yoksa çıkmayacaksın o tartıya aga.

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