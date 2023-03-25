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Ahmet Hakan: İmza toplamaya dair mırıldandıklarım

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "İmza toplamaya dair mırıldandıklarım" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Hiç kusura bakma.

*

- Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?

*

- İmza bir tartıdır. İlk anda 90 okka gelemeyeceksen, elinde buna dair bir veri yoksa çıkmayacaksın o tartıya aga.

...

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Ahmet Hakan
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