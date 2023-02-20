Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Nefret ettirmemeli... Sevdirmeli.

Ayrıştırmamalı... Birleştirmeli.

Saldırgan olmamalı... Güzel konuşmalı.

Uzaklaştırmamalı... Yakınlaştırmalı.

“Ne çirkin” dedirtmemeli... “Ne güzel” dedirtmeli.

Bağırıp çağırmamalı... Kibar ve nazik davranmalı.

Kötü örnek olmamalı... En güzel örnek olmalı.

Ona buna çatmamalı... İyiyi, güzeli anlatmalı.

Bozguna geçit vermemeli... Dayanışmayı çoğaltmalı.

Bir gönlü bile kırmamalı... Sürekli gönüller kurmalı.

Bir kişiyi bile dışlamamalı... Kucaklayıcı olmalı.

Haluk’la falan uğraşmamalı... İşine bakmalı.

BİR KOLİ PAKETLE

BİR koli paketle / Bir ateş yak / Bir yara sar / Bir yetime sarıl / Bir umut ışığı ol / Bir damla gözyaşı akıt / Bir kardeşlik mesajı ver / Lüzumsuz bir konuşmayı sonlandır / Kimseye çaktırmadan bir iyilik yap / Bir çorba dağıt / Sevmek için mücadele ver / Bir dua et / Bir saçmalığa karşı çık / Bir dayanışma göster / İyilik hızını asla kesme / Bir yalanı toprağa göm / Bir hakikati yukarıya, en yukarıya kaldır / Bir yapıcı eleştiri yap / Bir çocuğu güldür / Bir şirretliğe tekmeyi bas / İyilikte tüm sınırları aş / Bir psikolojiyi düzelt.

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