GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, "İmamlar ne yapmalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Nefret ettirmemeli... Sevdirmeli.

Ayrıştırmamalı... Birleştirmeli.

Saldırgan olmamalı... Güzel konuşmalı.

Uzaklaştırmamalı... Yakınlaştırmalı.

“Ne çirkin” dedirtmemeli... “Ne güzel” dedirtmeli.

Bağırıp çağırmamalı... Kibar ve nazik davranmalı.

Kötü örnek olmamalı... En güzel örnek olmalı.

Ona buna çatmamalı... İyiyi, güzeli anlatmalı.

Bozguna geçit vermemeli... Dayanışmayı çoğaltmalı.

Bir gönlü bile kırmamalı... Sürekli gönüller kurmalı.

Bir kişiyi bile dışlamamalı... Kucaklayıcı olmalı.

Haluk’la falan uğraşmamalı... İşine bakmalı.

BİR KOLİ PAKETLE

BİR koli paketle / Bir ateş yak / Bir yara sar / Bir yetime sarıl / Bir umut ışığı ol / Bir damla gözyaşı akıt / Bir kardeşlik mesajı ver / Lüzumsuz bir konuşmayı sonlandır / Kimseye çaktırmadan bir iyilik yap / Bir çorba dağıt / Sevmek için mücadele ver / Bir dua et / Bir saçmalığa karşı çık / Bir dayanışma göster / İyilik hızını asla kesme / Bir yalanı toprağa göm / Bir hakikati yukarıya, en yukarıya kaldır / Bir yapıcı eleştiri yap / Bir çocuğu güldür / Bir şirretliğe tekmeyi bas / İyilikte tüm sınırları aş / Bir psikolojiyi düzelt.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Hakan
ÇOK OKUNAN HABERLER
Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor
Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti
Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var? Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var?
SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor
EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu
900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil 900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil
SON HABERLER
Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS
Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur
Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş! Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş!
Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi
Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı
Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş! Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş!
Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz
Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun