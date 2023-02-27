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Ahmet Hakan: Felaketin tam göbeğinde çadır satmak da nedir?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Felaketin tam göbeğinde çadır satmak da nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Depremin üçüncü günü ulusal yardım kuruluşumuz Kızılay, bir yardım organizasyonu olan AHBAP’a çadır satmış.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, dün bu konuda CNN Türk’te soruları cevapladı. Söylediklerini dikkatle dinledim. Anladığım şudur:

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Kızılay’ın Kızılay Çadır ve Tekstil isimli bir şirketi var. AHBAP, depremin üçüncü günü bu şirkete başvurmuş. Şirket de yurtdışı için üretilen çadır stokundan 2 bin 50 tanesini, maliyetine AHBAP’a satmış.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bunun rutin bir işlem olduğunu söylüyor. Sürekliliğin ve kapasitenin korunması için bunun yapıldığını belirtiyor. Alınan parayla çadır fabrikalarının hammadde ihtiyacının karşılandığını vurguluyor.

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Ahmet Hakan
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