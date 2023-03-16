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Ahmet Hakan: Deprem bitiyor sel başlıyorsa... Bir paradigma değişimi şart

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Deprem bitiyor sel başlıyorsa... Bir paradigma değişimi şart" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Deprem vuruyor, hop hemen inşaatları, zeminleri, binaları, fay hatlarını konuşuyoruz.
Sonra? Unutuyoruz. Ta ki bir dahaki depreme kadar.

Sel vuruyor, hop hemen yanlış şehirleşme politikalarını, dere yataklarını konuşuyoruz.

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Ahmet Hakan
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