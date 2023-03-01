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Ahmet Hakan: Amacımız ufuk açmak

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Amacımız ufuk açmak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Zaman daralıyor.
Artık İstanbul’un “Deprem olacak mı, olmayacak mı?”, “Fay kaç parçada kırılacak?”, “Hangi ilçenin zemini sağlam?” türü konularla kaybedecek vakti yok.

Bu dev şehir, bir an önce yıkıcı depreme hazırlanmak zorunda.

Kentsel dönüşümü en hızlı şekilde nasıl yapacağız? Olası bir deprem sonrası krizi nasıl yöneteceğiz? Hasarı ve kayıpları nasıl en aza indireceğiz?

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Ahmet Hakan
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