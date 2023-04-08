Ahmet Hakan: Akşener’in güç kaybı Millet İttifakı’nı zedeliyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son dönemlerde altılı masada yaşanan krizler ve İYİ Parti'de yaşanan istifalar sonrası Meral Akşener'in güç kaybettiğini, bu durumun da Millet İttifakı'na zarar verdiğini söyledi.

Ahmet Hakan yazısında, "Bugün iktidar taraftarları, Millet İttifakı’nı bir tür “CHP/HDP ittifakı” gibi göstermek istiyor. İYİ Parti’nin işlevsizleşmesi ve gücünü kaybetmesi, işte bu amacın gerçekleşmesine çok büyük hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.