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Abdullah Ağar: Depreme farklı disiplinler üzerinden bakmak…

tv100 Gazetesi yazarı Abdullah Ağar, "Depreme farklı disiplinler üzerinden bakmak…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdullah Ağar'ın yazısı:

Kendimi ısrarla bu konu üzerinde yazmak zorunda hissediyorum.

Sekiz gündür deprem alanlarında enkaz altındaki canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Sadece bu bile çok büyük ve çok zor bir mücadeleye karşılık geliyor. Ancak sorunumuz sadece depremin etkilediği alanlarla ve o alanlarda ortaya çıkan yıkım ve acılarıyla ilgili değil.

Daha şimdiden sayısız soyut ve somut sorun kendini göstermiş durumda. Daha da ötesi, hatta bütüncül etkisi üzerinden belki de en önemlisi; bu denli büyük bir depremin, stratejik ve jeopolitik seviyede tanımladığımız (toplumun tamamını, devleti, coğrafyayı ve geleceği konu edinen) bütün MİLLÎ GÜÇ UNSURLARI üzerinde ortaya koyacağı etki.

Bu önemli, karmaşık ve ayrıntılı konuyu, bu kadar kısa bir köşe yazısında bütün yönleriyle tek tek ele almamız ise mümkün değil. Sadece bütüncül bir yaklaşımla değil, depremin her bir millî güç unsuru ve türevleri üzerinde son derece kapsamlı ve bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle bunları vurgulamak için bu satırları yazıyorum.

Bu devasa depremin, bütün millî güç unsurları ve türevleri üzerinde yaratığı etkiyi mikrodan makroya ilmik ilmik inceleme gereklidir. Hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde dikkat çekilmesi gereken şey sadece ağır hasar almış coğrafya ve insanımız değil, hasar alan millî güç unsurlarımızın onarım ve inşası ile de uğraşmak zorunda kalacağımızdır. Ve ortam hiç de güllük gülistanlık değil. Bütün bunları da bir mücadele, hatta iç çekişme ortamında yapmak zorunda kalacağız.

Geleceği inşa etmek adına, stratejik seviyede tanımlanan;

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Abdullah Ağar
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