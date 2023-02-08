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Abdullah Ağar: Deprem ve millî güç üzerindeki olası risklere dair…

Tv100 Gazetesi Yazarı Abdullah Ağar, "Deprem ve millî güç üzerindeki olası risklere dair…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Abdullah Ağar: Deprem ve millî güç üzerindeki olası risklere dair…

İşte Abdullah Ağar'ın yazısı:

Çok ağır bir acı, büyük bir yıkım ve iyi yönetilemezse çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız.

Yaşadığımız bu deprem; ulusal istikrar, kitlesel moral ve güven değerleri ile millî güç unsurlarında (siyasi-askeri-ekonomik-demografik-coğrafi-bilimsel ve teknolojik güçlerde) yaratacağı etkilerle son derece iyi okunmalı.

Deprem uzmanlarımız pazartesi günü Kahramanmaraş ve Elbistan’da meydana gelen depremlerin;

- Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu,

- En az 3 fay segmentinin kırıldığını,

- Toplam yüzey kırığının 500 kilometreyi aştığını,

 - Bu durumun, 1999 Gölcük, Adapazarı ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmaya ve yıkıma neden olduğunu,

- Depremlerin Hiroşima’ya atılan atom bombasının 60 katından büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade ettiler.

Depremden 13,5 milyon insanımız, 10 şehrimiz, ülke coğrafyamızın yüzde 12’si (yaklaşık 100 bin km) ve 4 milyon yapı ve tamamımızın ruhu, vicdanı etkilendi.

Bu ağır yıkımın üstüne iklim koşulları da çok ağır. Deprem bölgesinde gündüz koşullarında bile kimi kere hava eksi derecelerde. Görmemiz, anlamamız gereken, bu kadar büyük bir coğrafya da Türkiye’nin doğa ile tarihinin en büyük savaşını veriyor olduğudur. Bu bir başka ifadeyle kendine özgü bir savaş halidir.

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Abdullah Ağar
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