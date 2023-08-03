Abdulkadir Selvi: Yerel seçim kulisleri

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

CHP’de ‘Ekremciler’ ile ‘Kemalciler’in kıyasıya bir mücadelesi yaşanıyor ama diğer partiler yerel seçimler için kolları sıvayıp çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim startını 28 Mayıs gecesi, zafer konuşması yaparken vermişti. AK Parti’de, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genelbaşkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz belediye başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptı, yazılı raporlar aldı. Strateji heyetine de kapsamlı bir sunum yaptığı biliniyor.

AK Parti’de bir yandan yerel seçim stratejisi konuşuluyor ama asıl çalışma büyük kongreden sonra seçilen yeni ekip tarafından yürütülecek. 7 Ekim’de yapılacak olan kongreden sonra belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine geçilecek. Adaylar ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara çıkacak. Moral üstünlüğü Erdoğan’dan yana. Kılıçdaroğlu ise eğer koltuğunu koruyabilirse, yenilmiş bir komutan ve moral bozukluğu içindeki bir partinin lideri olarak seçim kampanyası yürütecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin rakibi Kılıçdaroğlu değil? Peki ne? Onu anlamlı olması için yazının sonuna bıraktım.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN