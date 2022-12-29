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Abdulkadir Selvi: Uğur Mumcu suikastı ve Akın Birdal dosyası yeniden açılmalı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Uğur Mumcu suikastı ve Akın Birdal dosyası yeniden açılmalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Güncel sıcak siyasi gündemi takip ederken Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye yeterince eğilememiştim.

Ciddi bir şekilde inceleyince Hablemitoğlu iddianamesinin çok titiz bir şekilde hazırlandığını gördüm. Şimdiye kadar birçok asılsız ihbara, suç üstlenmelerine rağmen Hablemitoğlu cinayetinde bir ilerleme sağlandıysa bunda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’nın büyük payı var.

90’lı yıllardan bu yana Türkiye’yi kaosa sürükleyen faili meçhul cinayetleri takip etmeye çalışırım. Oran sitesindeki evinin salonunda Ecevit’le kendisine yönelik suikast girişimlerini konuşuyorduk. Ecevit’e, “Yıllar sonra başbakan oldunuz. Peki size yönelik suikastı bir başbakan olarak aydınlatamadınız mı?” diye sormuştum. Ecevit, “Araştırmaz olur muyum? Gittim, gittim, biraz ilerledikten sonra karşıma bir duvar çıktı. O duvarı aşamadım” karşılığını vermişti. Uğur Mumcu suikastından sonra da Güldal Mumcu’nun karşısına aynı duvar çıkmıştı. Güldal Mumcu, kitabında Mehmet Ağar’a, “Tuğlayı çekin, duvar yıkılsın” dediğini anlatmış ancak Ağar’ın, “Tuğlayı çekemem” karşılığını verdiğini belirtmişti.

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Abdulkadir Selvi
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