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Abdulkadir Selvi: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Depremden sonra sıra, binlerce insanımıza mezar olan yıkılan binalarda ihmali bulunanlardan hesap sorulmasına geldi. Depremin ilk gününden itibaren Diyarbakır’da çalışmalarını yürüten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır” dedi. Bakan Bozdağ ile yargı sürecini konuştuk.
675 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

- Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar ne durumda?

Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren yürütülen soruşturmalar kapsamında delillerin toplanması, sorumluluğu olduğu değerlendirilenlerin isim listelerine ulaşılması, bilirkişi ve diğer teknik ve hukuk uygulamalarıyla bunların sorumluluklarının tespiti için çalışmalar sürüyor. Deprem bölgesine HSK tarafından bugüne kadar 675 savcı görevlendirildi. 1288 adliye personeli ile 463 adli tıp uzmanı ve personeli görevlendirdik. Deprem özel soruşturma büroları kurduk. Bölgedeki savcılarımız depreme maruz kaldığı için yine de onlarla birlikte dışarıdan görevlendirdiğimiz savcılarımız bu işlerin önemli bir kısmına vaziyet ettiler.

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Abdulkadir Selvi
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