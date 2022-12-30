Abdulkadir Selvi: Siyasi yasak kararının İmamoğlu’na katkısı ne oldu

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitinglerinin Ekrem İmamoğlu’na katkısını merak ediyordum.

İmamoğlu’na verilen hapis cezası Erdoğan’la kıyaslandığı için ayrıca ilgimi çekmişti. Hatta bunun bir ay sonraki anketlerde ölçülebileceğini söylemiştim. Ancak sıcağı sıcağına yapılan bir ankete ulaştım. Mali olarak anketin kaynağını sağlayan şirketten izin almadığım için künyesini veremeyeceğim. Ama sadece bir fikir vermesi açısından paylaşmak istedim.

ARTIŞ VAR

Çünkü bu tür kırılma anları siyasette bir dalga boyu oluşturuyor. Bunun kimi küçük dalgalar halinde kalıyor kimi ise tsunamiye dönüşebiliyor. Türkiye genelinde Ekrem İmamoğlu’na olan destek yüzde 5.7’den yüzde 7.5’e çıkmış. İki puana yakın bir artış yaşanmış. Peki İmamoğlu bu desteği nereden almış? Bu konuda ilginç bir veri var. Meral Akşener’e olan destek ise yüzde 7’den yüzde 3.5’e gerilemiş.

AKŞENER’E ÜÇ PUANA MAL OLDU

Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na yakın ilgi göstermesi kendisini destekleyen bir grubun İmamoğlu’nun yanına geçmesine yol açmış.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasıyla doğan boşluğu iyi değerlendirip Saraçhane’de muhalefetin doğal lideri konumuna yükselmişti. Ancak hapis kararı çıktığı anda İmamoğlu ile çak yapıp sevinç gösterisinde bulunmaları yadırganmıştı. Ayrıca Saraçhane şovu CHP ile İYİ Parti arasında bir krize dönüşmesine yol açmıştı. Akşener’in bu tutumu Türkiye genelindeki desteğinin yarı yarıya düşmesine yol açarken, İmamoğlu’nun yelkenlerini doldurmuş.

İMAMOĞLU DEĞERLENDİREMEDİ

Ekrem İmamoğlu, siyasi tsunamiye dönüştürebileceği siyasi yasak kararını iyi değerlendiremedi. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hamlelerin de etkisiyle küçük bir rüzgâr olarak esti geçti.

Şans kapıyı bir kez çalar derler. Ama şans İmamoğlu’nun kapısını iki kez çaldı. İkinci kez yenilenen İstanbul seçimlerinden elde ettiği başarıyı ucuz polemiklerle tüketen İmamoğlu, siyasi yasak kararını da Kılıçdaroğlu ile girdiği cumhurbaşkanlığı rekabeti nedeniyle değerlendiremedi. Ekrem İmamoğlu’nun sıcağı sıcağına sağladığı 2 puanlık artış, bakalım önümüzdeki ay yapılacak anketlerde nerede olacak?

KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun A ve B planı da netleşti. Kılıçdaroğlu’nun A planı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapmamak. Meral Akşener’le gerçekleştirdikleri Ahlatlıbel Zirvesi’nden sonra yaptığı değerlendirmede belediye başkanlarının görevine devam edeceğinin altını çizmiş. Kılıçdaroğlu’nun B planı ise kendisini ortak cumhurbaşkanı adayı yapmak.

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