Abdulkadir Selvi: Seçim için iki tarih konuşuluyor

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişini bekliyorduk. Bir anda hareketlilik oldu.

Gazeteciler bir anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un etrafını sardılar. Ali İhsan Yavuz seçim işleri başkanı olduğu için, seçim tarihi konusunda bilgi almaya çalışıyorlardı.

KARAR VERİLMEDİ

“MYK toplantısında muhtemel seçim tarihleriyle ilgili sunum yaptım. 9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs, 18 Haziran dahil olmak üzere 10 ayrı tarihe göre bir simülasyon yaptık. Hepsinin gerekçelerini anlattım. Ama bir karar verilmedi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu tarih olsun diye bana bir talimatı olmadı” dedi.

Gazeteciler iyi hazırlanmıştı. Sağdan girdiler, soldan sordular ama Ali İhsan Yavuz onlardan daha sıkı çıktı. “Şu anda kesin olan tek tarih var, o da 18 Haziran” demekle yetindi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Notlarımızı cebimize koyup Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını beklemeye başladık. AK Parti grubu başladı. Erdoğan seçim tarihini ilan edecek diye bekleyenler teyakkuza geçti. Bizim gibi henüz karar verilmemiş, Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli ile konuşmadan tarih açıklamaz diye düşünenler ise rahattı. Ama yine de söz konusu seçim olunca Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ediyorduk.

SEÇİMLERİ ÖNE ALMA

AK Parti grubu bitti. Erdoğan yine etrafında kalabalık bir heyetle kulise çıktı. Bu kez gazeteciler Cumhurbaşkanı’nın etrafını sardı. İlk ve tek soru vardı. O da seçim tarihi. Cumhurbaşkanı, “Seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili değerlendirmemiz var” dedi. Ama şu kararı aldık ya da şu tarihi belirledik demedi. Belli ki henüz değerlendirme aşamasında. Ayrıca Erdoğan, “Seçim tarihinin öne alınması” dedi. Erken seçim demedi. Belli ki haziran ayından bir önceki ayı kastetti. Bu değerlendirme 14 Mayıs tarihini öne çıkardı. Tabii gerek duyarlarsa. Yoksa ver elini 18 Haziran.

6’LI MASA’YA MESAJ

DÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj bekleyen çoktu. Başta memurlar ve emekliler geliyordu. İkinci sırada ise 6’lı Masa. Önce bugün toplanacağı için 6’lı Masa’yı anlatayım. Meral Akşener bugün yapılacak toplantıya başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini getirecek. İYİ Parti destekleme eğiliminde ama Akşener, 6’lı Masa olarak destek kararı alınmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel’deki yemekte de bu konuyu konuşmuşlar. Ancak Kılıçdaroğlu, 400 milletvekilinin desteğiyle çıkarsak da Erdoğan referanduma götürür diye çekince ileri sürmüş.

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