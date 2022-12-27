Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Akşener’den karşılıklı hamleler

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

6’lı Masa’da yaşananlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir değerlendirmede bulunuyor. Onu aktaracağım. Ama önce 6’lı Masa’ya ilişkin kulisleri paylaşmak istiyorum.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kararı siyasi dengeleri altüst edecek kadar önemli bir gelişmeydi. Ancak tam aksi oldu. 6’lı Masa’yı ortadan ikiye böldü. Masanın bir ucunda Kılıçdaroğlu, diğer ucunda ise Akşener yer alıyor. Mahkeme kararını Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener’in çak yaparak kutlamaları, İmamoğlu ile Akşener’in Saraçhane’deki el ele sergiledikleri dayanışma Kılıçdaroğlu’nda, “Bunlar bana karşı kumpas kuruyor” duygusunun oluşmasına neden oldu. “Saraçhane’yi sosyal medyadan öğrendim” açıklaması onun üzerine geldi. Akşener’e yönelik “Bir parti, diğer partinin içişlerine karışmamalı” uyarısı ise bir işaret fişeğiydi.

Neyin işaret fişeği?

Her ne kadar Akşener, “Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım” diye efelense de Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’da yeni bir tartışma başlattı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇIKIŞI

CHP lideri son iki söyleşisinde, çoklu aday konusunu tartışmaya açtı.

Daha önce 6’lı Masa’nın ortak aday çıkarması gerektiğini söylüyordu. CHP kulislerinden edindiğim izlenim, Akşener’in tavrı ve İYİ Parti’deki Kılıçdaroğlu karşıtı hava nedeniyle CHP lideri, 6’lı Masa’dan ortak adayın çıkma ihtimalinin zayıfladığını düşünüyormuş. O nedenle çoklu adayı tartışmaya açmış. Bunun bir nedeni de, Ekrem İmamoğlu konusundaki tavrı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’e, “Madem o kadar çok istiyorsun. O zaman Ekrem İmamoğlu’nu aday göster” mesajını vermesiymiş. Akşener bunu göze alabilir mi, bilmem. Çünkü bu durumda 6’lı Masa dağılır.

KORAY AYDIN’IN RESTİ

Ama Akşener’in başka bir zorluğundan söz ediliyor. İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Koray Aydın’ın, Kılıçdaroğlu ortak aday gösterildiği takdirde kendisine yakın 15-10 milletvekili ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkacağı yönünde. Koray Aydın’ın, “Kılıçdaroğlu ortak aday olursa ben yokum” diye rest çektiği söyleniyor. Bu bir sır değil; Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını daha önce de açıkladı. Koray Aydın, Buğra Kavuncu ve Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş’ı istiyor.

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