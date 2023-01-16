GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

AHMET Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, şunu bilecek, genel başkanlar stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” deyince büyük bir tartışma başladı.
Kimi bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Kimi, “Milletin seçtiği cumhurbaşkanı bir konseye bağlı olacak. Bunlar kendilerine kukla arıyor” dedi. Kimi, “26-27 milyon oy alarak seçilecek olan cumhurbaşkanının oyu, 250 bin-500 bin olan liderlerin emrine girer mi?” diye itiraz etti. Hepsinde haklılık payı vardı. Ama bunu daha önce Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da söylediği halde Ahmet Davutoğlu günah keçisi ilan edildi.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Abdulkadir Selvi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Melih Altınok: Gül gibi İmamoğlu dururken... Melih Altınok: Gül gibi İmamoğlu dururken...
Ersin Çelik: Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar? Ersin Çelik: Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar?
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi
Nedim Şener: FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel Nedim Şener: FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel
Hacı Yakışıklı: Siyasi ortam ve aktörler 2002’ye benziyor Hacı Yakışıklı: Siyasi ortam ve aktörler 2002’ye benziyor
Engin Ardıç: Eh bu da pazartesi eğlencesi Engin Ardıç: Eh bu da pazartesi eğlencesi
SON HABERLER
İsmet Özçelik: Altılı Masa’nın adayı İsmet Özçelik: Altılı Masa’nın adayı
Engin Ardıç: Eh bu da pazartesi eğlencesi Engin Ardıç: Eh bu da pazartesi eğlencesi
Melih Altınok: Gül gibi İmamoğlu dururken... Melih Altınok: Gül gibi İmamoğlu dururken...
Ersin Çelik: Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar? Ersin Çelik: Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar?
Hacı Yakışıklı: Siyasi ortam ve aktörler 2002’ye benziyor Hacı Yakışıklı: Siyasi ortam ve aktörler 2002’ye benziyor
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi
Nedim Şener: FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel Nedim Şener: FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel
Ali Karahasanoğlu: Atatürk dedi ki: “Ya politika, ya ordu” Ali Karahasanoğlu: Atatürk dedi ki: “Ya politika, ya ordu”