Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

AHMET Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, şunu bilecek, genel başkanlar stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” deyince büyük bir tartışma başladı.

Kimi bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Kimi, “Milletin seçtiği cumhurbaşkanı bir konseye bağlı olacak. Bunlar kendilerine kukla arıyor” dedi. Kimi, “26-27 milyon oy alarak seçilecek olan cumhurbaşkanının oyu, 250 bin-500 bin olan liderlerin emrine girer mi?” diye itiraz etti. Hepsinde haklılık payı vardı. Ama bunu daha önce Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da söylediği halde Ahmet Davutoğlu günah keçisi ilan edildi.

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