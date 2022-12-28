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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na biat etti mi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na biat etti mi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Siyasette büyük oynarsan büyük kaybediyorsun.

Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanı adaylığı yarışına giren Ekrem İmamoğlu’nun durumu da ona benziyor. İmamoğlu, siyasi yasak kararıyla birlikte bu iş Saraçhane’de bitti diye düşünürken, Kılıçdaroğlu rüzgârı tersine çevirdi. Cuma günü Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Konya’daydı. İmamoğlu, Konya’dan Ankara’ya geçerek Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme yaptı. İmamoğlu’nun bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na biat ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na, “Adaylığınızı destekliyorum. Elimden geleni yapacağım” demiş. Ama İmamoğlu samimi bulunmuyor.

ANKARA’DA SÖZ VERİP İSTANBUL’DA UNUTUYOR

Daha önce de Ankara’da benzer sözler verip İstanbul’a gidince tam tersi yönde hareket etmişti. Bir kaynağım, “Bu kez farklıydı” dedi. Bakacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan terörle ilgili suç duyurusu Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiş. Ankara’daki görüşmede İmamoğlu’na, “Seni görevden alacaklar. CHP örgütü yanında olduğu sürece sana bir şey yapamazlar” demiş. Havuç-sopa politikası.

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Abdulkadir Selvi
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