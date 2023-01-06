Abdulkadir Selvi: İmamoğlu görevden alınır mı

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Ekrem İmamoğlu herkesle kavgalı. Kendisini maçtan attırmak için hakemle kavga eden futbolcuya benziyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kavgalı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavgası ülke sınırlarını aştı.

Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de kavgaya tutuştu.

Zaten YSK üyeleriyle kavgalıydı. “Ahmak” dediği için hapis cezasına çarptırıldı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile mahkemelik oldular.

YSK üyelerine “Ahmak” dediği için verilen hapis cezası İstinaf yolunda. Eğer İstinaf ve Yargıtay süreçlerinden onama çıkarsa siyasi yasaklı olacak.

Dilerim hapis cezası onanmaz, siyasi yasaklı durumuna düşmez.

KAYYUM ATANACAK MI

İmamoğlu hakkında bir de İçişleri Bakanlığı’nın terörle ilgili hazırladığı müfettiş raporu var. Savcılığa sunuldu. Dava açılırsa Ekrem İmamoğlu görevden alınır mı? Yerine kayyum atanır mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Amaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin terörden arındırılması olduğunu ifade etti. Oysa Ekrem İmamoğlu görevden alınmak için yanıp tutuşuyor. Beni görevden alsınlar da mağdur duruma düşeyim diye elinden gelen neyse yapıyor. Kahraman olmak istiyor. Ama Meral Hanım’la çak yapabilecekleri bir hava gözükmüyor.

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