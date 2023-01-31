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Abdulkadir Selvi: Hani yalandı Meral Hanım

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, "Hani yalandı Meral Hanım" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi yazısı:

BAZI yazılar vardır ki zamanı bekler, bazı zamanlar vardır ki yazıyı bekler. Bu yazı da onlardan biri.
Önce Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’in 27 Ocak 2023 tarihli yazısından birkaç alıntı yapacağım.

Sertaç Eş, İYİ Parti tarafından 6’lı Masa’nın diğer ortaklarına sunulan öneriyi, “İYİ Partili kurmaylar tarafından hazırlanan ve 6’lı Masa partilerine sunulan öneriler, ‘Cumhurbaşkanının tek yardımcısının olması ve güçlendirilmiş yetkileri olmalı, fiili başbakan olarak görev yapmalı’ oldu” diye aktarıyor.

İYİ PARTİ HEYETİ

Sertaç Eş yazısının ilerleyen bölümünde ayrıntı veriyor.

“Cumhuriyet’in İYİ Partili kaynaklardan aldığı bilgiye göre bir partili heyet masada yer alan diğer partileri ziyaret ederek kendilerinin önerilerini sundu. Heyette, İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Şenol Sunat, Ümit Özlale, Bahadır Erdem yer aldı. Akşener’in danışmanı Güven Sak’ın da hazırlanan öneriye önemli katkılarda bulunduğu öğrenildi. İYİ Partili kurmaylar tarafından hazırlanan öneri iki ana noktaya odaklanıyor. Buna göre seçimlerin kazanılması durumunda cumhurbaşkanının tek yardımcısının olması ve güçlendirilmiş yetkileri olmalı, fiili başbakan olarak görev yapmalı. Bu makam için de en uygun isim Meral Akşener” diyor.

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Abdulkadir Selvi
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