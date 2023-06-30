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Abdulkadir Selvi: Erdoğan’dan yerel seçim öncesi AK Parti’ye uyarılar

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’dan yerel seçim öncesi AK Parti’ye uyarılar" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’dan yerel seçim öncesi AK Parti’ye uyarılar

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Bayramlaşmak için aradığım bakanların önemli bir kısmı deprem bölgesinde ya da halkla bayramlaşma programındaydı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramın ilk günleri Kahramanmaraş ve Adıyaman’daydı. Kurtulmuş’la deprem bölgesinin dönüş yolunda konuştuk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı, Hatay’da yapımı devam eden hastaneleri kontrol ederken buldum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Adıyaman’daydı.

Peki CHP’liler ne yapıyordu? İstanbul ve Ankara’da kurultay kulisindeydiler. Geri kalanı ise sahillerde tatil yapıyorlardı.

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Abdulkadir Selvi Hürriyet Gazetesi Erdoğan AK Parti
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