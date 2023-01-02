Abdulkadir Selvi: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tırmanışta

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Anketlerde iki veriyi merak ediyorum.

Biri siyasi yasak kararının Ekrem İmamoğlu’na katkısı, diğeri ise EYT’lilerle ilgili düzenlemenin AK Parti’ye etkisi.

Kısa süre içinde her ikisinin cevabının da yer aldığı bir anketi yayınlayacağım.

Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda Survey’in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği kasım ayı anketinde iki önemli sonuç dikkatimi çekti.

Biri cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yüzde 50’yi, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 30’u yakalaması. Seçmen Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışını satın almış durumda. Diğeri ise ikinci kez bir ankette daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş’ı geçmesi.

ORTAK ADAY KONUSU

Areda Survey’in anketi, CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getiren Saraçhane krizi öncesinde yapılmasına rağmen seçmende oluşan bir duyguyu ortaya koyması açısından ilginç. 6’lı masada devam eden cumhurbaşkanlığı tartışması Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusundaki inancı azaltıyor.

Ankete katılanların yüzde 42.6’sı ortak aday çıkarılacağına inanırken, yüzde 57.4’lük bir kesim aynı görüşte değil. İlginç olanı eylül ayında bu oran neredeyse eşitlenmişti. Ancak ondan sonra yaşananlar makası açmış gözüküyor. 6’lı masa liderlerinin bu veriyi dikkate almasında yarar var. Ortak aday konusundaki kamuoyu desteğini kaybediyorlar.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 30’A YAKLAŞTI

“Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 29.3’ü Kılıçdaroğlu derken onu yüzde 24.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu ilk kez yüzde 30’a yakın bir oranı yakaladı. Bunda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının neredeyse netleşmek üzere olması kadar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konusundaki umutların azalmasının da etkisi gözleniyor.

İMAMOĞLU 6’NCI SIRADA

Meral Akşener yüzde 6.6’yla üçüncü sırada gelirken onu yüzde 6.4’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Muharrem İnce’nin yüzde 5.9’la beşinci sırada çıktığı araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 4.1’le altıncı sırada yer alıyor. Siyasi yasak kararının etkisiyle İmamoğlu’nun sıralamadaki yerinin değişip değişmeyeceğini ise bu ay içinde yayınlanacak olan anketlerde göreceğiz.

HANGİ İTTİFAK

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifaka oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.6’sı Millet İttifakı derken, Cumhur İttifakı’na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 51.4 çıkıyor. Bu da cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ittifakın da hâlâ çok çalışması gerektiğini ortaya koyuyor.

ERDOĞAN YÜZDE 50

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.9’u Erdoğan derken, yüzde 15.7’lik oranla Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 15.3’le üçüncü sırada yer alan Mansur Yavaş’ı yüzde 10’la Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 4.5 oy oranına ulaştığı ankette altıncı sırada yüzde 2.4 oy oranı ile Meral Akşener yer alıyor.

ERDOĞAN 4 PUAN ARTIRDI

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