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Abdulkadir Selvi: Erdoğan, tehlikenin farkında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, tehlikenin farkında" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

KILIÇDAROĞLU, seçimin kaybedilmesini başarı gibi göstermeye çalışıyor.
Dört partiyle birlikte girdiği seçimde CHP’nin yüzde 25 oy almasını sorun etmiyor ama seçimden yüzde 52 oyla zafer kazanarak çıkan Erdoğan, AK Parti’nin yüzde 35 oy almasını görmezden gelmiyor.

Erdoğan, il başkanları toplantısında, “Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il, sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız” dedi.

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Abdulkadir Selvi
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