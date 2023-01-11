Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim tarihine karar verdi mi

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Seçim takviminin tartışıldığı bir sırada bir grup gazeteci, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik.

Ali İhsan Yavuz kendisiyle barışık bir insan. Böyle olunca sohbet İstanbul seçimleriyle ilgili olarak üzerine yapışan, “Hiç bir şey olmasa bile bir şey oldu” sözü üzerine geliştirilen esprilerle başladı. Bir arkadaşımız, “Bu sözün patenti size ait” deyince Ali İhsan Yavuz, “Patentini almadım. O zaman vakit geçirmeden patentini almak için hemen müracaat edeyim” karşılığını verince kahkahalar patladı.

SEÇİM TARİHİ

Tabii hepimiz Ali İhsan Yavuz’un ağzından seçim tarihini alma peşindeydik. Ama o bizden daha sıkı çıktı. “Cumhurbaşkanı’mız henüz bir karar vermedi. Bize bir seçim tarihi söylemedi. Değerlendirme sürüyor” dedi.

18 HAZİRAN’IN ŞANSI

Ali İhsan Yavuz, “18 Haziran tarihi masadan kalkmış değil” dedi. 18 Haziran ihtimalinin şansının yüzde 30-40 olduğunu söyledi.

ÖNE ÇEKİLME GEREKÇELERİ

Ali İhsan Yavuz, seçim tarihini güncelleme tanımını tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Seçim tarihini öne çekebiliriz” diyor. Okulların 16 Haziran’da tatile girecek olması, hac mevsiminin başlaması, okulların tatile girmesiyle birlikte büyükşehirlerden Anadolu’ya gidişlerin başlaması gibi gerekçelerle seçimlerin öne çekilmesini istiyorlar.

14 MAYIS

14 Mayıs tarihi öne çıkıyor. Ama tekrar ifade edeyim. Erdoğan bir karar vermiş değil.

FESİH DEĞİL

Muhalefet 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıkladı. Bu durumda geriye tek seçenek kalıyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı alması. Ali İhsan Yavuz bunun fesih olmayacağını, çünkü Meclis’in yetkilerini kullanmaya devam edeceğini savunuyor.

ÜÇ SANDIK

Ali İhsan Yavuz’la sohbet ederken, CHP’nin başörtüsüyle ilgili randevu vermediği haberi geldi. Bunun üzerine, “İş referanduma gider mi?” diye sorduk. Ali İhsan Yavuz hedeflerinin 400 milletvekilinin üstünde bir sayıyla Meclis’ten geçmesi olduğunu söyledi. Ama referandumu gerektirecek bir sonuç çıkarsa, seçimlerle birlikte referandumu da yapmak gerektiğini belirtti. Bu durum üç sandık demektir.

ÜÇ DÖNEMLİKLER

AK Parti’de üç dönem kuralı var. Üç döneme takılan 42 milletvekili olduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda bir karar vermediğini vurguladı. Ama milletvekili listelerinde önemli değişiklikler olacağı izlenimi edindim.

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