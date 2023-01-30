Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

30 Ocak günü Ekrem İmamoğlu cephesinden müthiş bir kulisle karşınızda olacağım demiştim.

Bugün o gün.

Neden bugünü beklediğimi anlatacağım ama öncelikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün 6’lı Masa’nın ortak hükümet programı açıklanacak. Oysa yol haritası da birlikte açıklanacaktı. Peki yol haritasının açıklanması neden ertelendi? Çünkü İYİ Parti’nin önemli itirazları var. Hatta “Uzlaşma sağlanamazsa yol haritası seçimlerden sonraya bırakılsın, herkesin aldığı oy oranı ortaya çıksın, ona göre bir dağılım belirlensin” görüşünü savunuyorlar.

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