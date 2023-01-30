Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı

POPÜLER YAZILAR
AHMET HAKAN Seçim gecesi nasıl hayal kırıklığına uğranmaz Hürriyet Gazetesi FEHMİ KORU İktidar da muhalefet de seçimi kazanacaklarından emin.. Bir taraf yanılıyor ama yanılan hangisi? Fehmi Koru TALAT ATİLLA Pek yakında sıra dışı işler olacak ve Akşener'in hatası! TÜRKTIME CİHAT YAYCI Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması ve sonrasında Türkiye'ye yapılacakların senaryosu TV100 NEDİM ŞENER Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Hürriyet Gazetesi İSMET ÖZÇELİK Gençler seçimde ne yapacak? Aydınlık Gazetesi ABDULKADİR SELVİ Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı Hürriyet Gazetesi