Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

6’LI masanın toplantısı bu kez Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı biter bitmez Kılıçdaroğlu’nun, “Bana itirazınız varsa Ali Babacan olur” dediği servis edildi. Kılıçdaroğlu’nun Babacan’ı önerdiği yönündeki haberler CHP ve İYİ Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Onları yarın ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Bugünden aktarmak istediğim birkaç nokta var.

JAMMER ÇALIŞTIRILDI

1- 9 saat süren toplantı süresince Jammer çalıştırılmış.

2- Liderlerin bulunduğu kata genel başkan yardımcıları dahi çıkmamış. Yemek ya da çay, kahve servisi yapılması için garsonlar içeri girince liderler konuşmalarına ara vermiş. Garsonlar çıktıktan sonra devam edilmiş.

3- 26 Ocak’ta Akşener’in ev sahipliğinde toplanılacak. Son kez gözden geçirilecek olan Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni 30 Ocak’ta liderler tarafından açıklanacak.

HESAPLAR FARKLI

4- 30 Ocak’ta ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanır mı? CHP kanadının böyle bir beklentisi var. Çünkü CHP’nin önceliği Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesini sağlamak. Küçük partiler ise milletvekili listelerini sağlama almak istiyor.

ADAY AÇIKLANACAK

5- Şubat ayında ortak cumhurbaşkanı adayının, seçim ittifakının şeklinin ve de 6 liderin yetkilerinin birlikte açıklanması planlanıyor.

AKŞENER NE YAPACAK?

Tabii bu işin anahtarı ortak cumhurbaşkanı adayı. Zaten Kılıçdaroğlu 6’lı masayı bunun için oluşturdu. Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alırsa ittifakın şekli, milletvekili dağılımı ve liderlerin yetkisi sorun olmaz. Küçük partiler cumhurbaşkanlığı kozu ile listeleri garanti altına almaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu ise liste kozunu kullanarak küçük partileri cumhurbaşkanı adaylığına ikna etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda vermeyeceği bir taviz yok. Ama Meral Akşener ne der, o belli değil. Gözler bir kez daha Akşener’de olacak.

EKREM İMAMOĞLU TEHDİT ETTİ Mİ?

EKREM İmamoğlu bir süredir atara atar gidere gider modunda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakareti günlük spor haline getirdi. Siyasette çok eski değil ama hakaretten dolayı hakkında en çok dava açılan politikacıların başında geliyor. Ordu Valisi olduğu dönemde Seddar Yavuz’a hakaret ederek perdeyi açmıştı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle de hapis cezasına çarptırıldı. Ama İmamoğlu bunlardan ders çıkarmak yerine vitesi büyütüp tam gaz yola devam ediyor.

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