Abdulkadir Selvi: Anketten ilginç sonuçlar çıkıyor

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

ELİMDE sıcağı sıcağına bir araştırma var. Sıcağı sıcağına dememin nedeni, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi, 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2001 kişi üzerinde yaptığı araştırmada EYT’yi de sormuş. Bu konuda ilk veri olması açısından önemli. Bir diğer özelliği ise 2022 yılının son anketi olması.

Bakalım siyasi yasak kararı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırmış mı? Kılıçdaroğlu’nun ‘Rifkin’li gösterisi ne getirmiş, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin oy oranı ne olmuş?

EYT ETKİSİ

EYT’yle ilgili sıcağı sıcağına ilk ölçüm olması açısından öncelikle EYT’yle ilgili veriyi paylaşmak istiyorum. “EYT kapsamında emekli olacak mısınız?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 27 olurken hayır diyenler yüzde 73 çıkmış.

“Çevrenizde EYT’den yararlanacak kişiler var mı?” sorusuna evet diyenlerin oranı ise yüzde 55.4 olurken hayır diyenler yüzde 44.6’da kalmış. Bu da EYT’nin küçük bir kesimi değil, büyük bir tabanı ilgilendirdiğini gösteriyor.

ERDOĞAN YÜZDE 42’Yİ AŞTI

6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor. Erdoğan, 2022 yılını yüzde 42’nin üstünde bitirmeyi başardı.

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