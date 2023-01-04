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Abdulkadir Selvi: Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

KILIÇDAROĞLU her konuşmasında cumhurbaşkanı adaylığını daha çok netleştiriyor.

İş sadece adaylığını ilan etmeye kaldı. Şurası kesin, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iyice denklem dışı kaldı. CHP’den 6’lı Masa’ya Kılıçdaroğlu dışında bir isim önerilmeyecek. Ancak bu noktada bir soru bir de sorun var. Hem de ciddi bir sorun.

CHP-İYİ PARTİ

Kılıçdaroğlu ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiğinde Meral Akşener’in tavrı ne olacak?

CHP Kılıçdaroğlu dışında bir isme hayır diyor. İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu ile seçim kazanılamaz diyor. İki hayırdan bir evet çıkar mı? Çıkmaz.

AKŞENER NE YAPAR

Kılıçdaroğlu ismi masaya gelince Meral Akşener’in “Partime danışmam lazım” demesi bekleniyor. Akşener bu konuda tutarlı. Başından beri “Kazanacak aday” diyor. Akşener hemen GİK’i toplayacak. Milletvekillerinin eğilimini alacak. İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu isminin çıkması mucizelere kalmış durumda.

Bu durumda Akşener 6’lı Masa’ya dönüp “Benim partim Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını desteklemiyor” diyecek. Peki Akşener’in bu hamlesi CHP’ye geri adım attırır mı? Kılıçdaroğlu ekibi hiç o havada değil. Akşener’den böyle bir hamle bekliyorlar.

İBRE DÖNDÜ

O zaman iş nereye gider?

Çoklu adaya gider.

İki gündür “Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekler mi?” sorusuna yanıt arıyorum. “Hayır” yanıtını alıyorum. “Bu durumda Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterir mi?” diye soruyorum. Ona da net bir cevap alamıyorum.

Ama görünen o ki İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rakip olmayı göze alamazlarsa İYİ Parti bir aday çıkaracak. Peki bu kim olur? Orasını daha öğrenemedim. Çünkü belli değil. Akşener mi olur, başka bir isim mi olur o tartışılıyor.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU

MUHALEFET 6 Nisan’dan önce yapılacak seçime destek vereceğini ilan etti. 6 Nisan’dan önce seçime gidilirse, muhalefete yarayan eski yasa geçerli olacak. İktidar da buna yanaşmıyor. Yeni seçim yasasını niye çıkardık diyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “İster zamanında yapılsın, ister öne alınsın. Biz ikisine de varız” dedi.

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Abdulkadir Selvi
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