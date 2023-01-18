Abdulkadir Selvi: Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

6’lı Masa’nın adı şimdiden kriz masasına çıktı.

6’lı Masa kurulalı 1 yıl oldu. Ortalama her iki ayda bir kriz yaşandı. Ama masayı krizlerin anası bekliyor. Çünkü 6’lı Masa şubat ayında cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve milletvekili pazarlığı için toplanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu’nun hedefi 6’lı Masa’nın ortak adayı olmak. Onun için Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarına, Ali Babacan’ın meydan okumalarına sabrediyor.

KILIÇDAROĞLU KARARLI

Masadan ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak için sabredecek. Küçük partileri ikna etmek için milletvekili listelerini koz olarak kullanacak. Ama buna rağmen masayı ortak adaya ikna edemezse CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, cesur olmazsa cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor.

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