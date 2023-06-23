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Abdulkadir Selvi: Akşener: "CHP ile yol yürümeyeceğim"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener: "CHP ile yol yürümeyeceğim" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

HAFTA sonu İYİ Parti’nin kurultayı var.
Meral Akşener’in seçilmesinde sorun yok. Akşener rakipsiz. Ancak nasıl bir liste çıkaracağı ve ne tür mesajlar vereceği önemli. Meral Akşener’in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener’in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor. Ama o yönde bir mesaj aldığı için Ümit Özdağ ile konuşuyor. 6’lı değil 16’lı masa kuracağım diyor. Tüm bunlar Meral Akşener’e yönelik mesajlar. Sana mecbur değilim, alternatifin var diyor.

FATURA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil’in, HDP’nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu neden destekledik diye soruyor. Akşener’in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok.

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Abdulkadir Selvi
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