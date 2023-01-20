Abdulkadir Selvi: AK Parti’nin seçim stratejisi

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı açıklarken, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter, söz milletin’ demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı.

Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir” demesi siyaseti dalgalandırdı.

Erdoğan, Menderes’i neden hatırlattı, neden 14 Mayıs tarihini bir milat olarak aldı, neden DP’nin 14 Mayıs 1950 seçimlerinde kullandığı, “Yeter, söz milletindir” sloganını seçti?

TÜRKİYE YÜZYILI TEMASI

Öncelikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. AK Parti’nin 2023 seçimlerinde kullanacağı tek slogan bu olmayacak. Demokrat Parti’nin sloganı milli irade esintisi taşıyor ama genç kuşaklara hitap etmiyor. Oysa AK Parti’nin seçim kampanyasında gençler çok önemli bir yer tutacak. O nedenle ana tema bu değil. Seçim kampanyasının ana teması, “Türkiye Yüzyılı” olacak. O nedenle ‘Türkiye Yüzyılı’nı çağrıştıran sloganlar üzerinde çalışılıyor.

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