Abdulkadir Selvi: 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta seçim kararını açıklaması üzerine gözler 6’lı Masa’nın adayına çevrildi.

Meral Akşener 26 Ocak’ta yapılacak olan toplantıda cumhurbaşkanı adayının konuşulacağını açıkladı. Peki 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayının açıklanması söz konusu mu? 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak. Ortak Hükümet Programı ve Geçiş Süreci Yol Haritası açıklanacak.

Kamuoyu açısından cumhurbaşkanı adayı önemli ama küçük partiler açısından milletvekili listeleri de çok önemli. O nedenle onlar öncelikle milletvekili listelerini garantiye almak istiyor. 6’lı Masa 10-15 Şubat tarihleri arasında ortak milletvekili listeleri üzerinde çalışacak.

11 MART’TA

Listeler garanti altına alındıktan sonra şubat ayının üçüncü haftasında cumhurbaşkanı adayının belirleneceği söyleniyor. “Adayımızı belirleyeceğiz. Ama açıklamayacağız” deniliyor.

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