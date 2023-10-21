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ABD ne varsa vuran İsrail'e 'Elini korkak alıştırma' diye gaz vermekle meşgul! Melih Altınok yazdı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bu hafta 'Filistin’deki soykırım Ukrayna’yı vurdu' başlıklı yazısında İsrail'in Filistin'e uyguladığı vahşi saldırının siyasi boyutlarını kaleme aldı. 2024 seçimleri öncesi Filistinİsrail meselesine odaklanmayı seçen ABD yakın zamanda süre gelen Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakacağını ilan etti.

ABD ne varsa vuran İsrail'e 'Elini korkak alıştırma' diye gaz vermekle meşgul! Melih Altınok yazdı

Sabah yazarı Melih Altınok bu hafta köşe yazısında 'Evet, 2024 seçimleri öncesi Filistinİsrail meselesine odaklanmayı seçen ABD, Ukrayna'yı yalnız bırakacağını ilan etti. AB'yi de arkasına alıp çoluk çocuk, hastane, okul, cami, kilise ne kadar dokunulmaz varsa vuran İsrail'e elini korkak alıştırma diye gaz vermekle meşgul.' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Altınok Ukrayna'daki Priamyy TV'ye çıkartılıp konuşturulan Belaruslu "muhalif gazeteci" Tatiana Martynova'nın "Size İsrailli bir çocuk ile Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım" yorumunu 'Yeni bir muhalefet türü bu. Çok kapsayıcı. 75 yıldır işgal altındaki zavallı bir halkın bebeklerini "katil doğanlar" diyerek yaftalamanız falan sorun değil. Yeter ki ABD'nin karşı olduğu yönetimlere karşı durun.' sözleriyle eleştirdi. İşte Altınok'un yazısının bazı bölümleri: 

Evet, 2024 seçimleri öncesi Filistinİsrail meselesine odaklanmayı seçen ABD, Ukrayna'yı yalnız bırakacağını ilan etti. AB'yi de arkasına alıp çoluk çocuk, hastane, okul, cami, kilise ne kadar dokunulmaz varsa vuran İsrail'e elini korkak alıştırma diye gaz vermekle meşgul.

Bu saatten sonra, dün Biden'a "Madem savaşı kaybettiysek buraya gel de pankek yiyelim, çay içelim" diye cevap veren Putin'i, Ukrayna'daki hangi askeri operasyonu için eleştirebilirler?

Ukrayna halkı, destek ziyareti talebi Tel Aviv tarafından "Belki sonra" diye geri çevrilerek aşağılanan başkanları Zelenski'nin, hayatlarını uçuruma sürüklediğini ne zaman fark edecek?

Geçmiş olsun.

Melih Altınok yazısının devamı için >>>

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