30 yıldır susturulamayan gazete! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Akit gazetesi süreci için günlük gazete çıkarma yolculuğumuz 12 Eylül 1993’te başladı diyerek '“Darbelere eyvallah etmeyeceğimizi, ‘gelene hocam, gidene paşam’ demeyeceğimizi” ilan edercesine, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yayına başladık.' ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu köşe yazısında ''28 Şubat darbecileri susturamadı.. 28 Şubat yargısı susturamadı.. CHP’nin laikçileri, Balyoz-Ergenekon’un maşaları susturamadı.. Sıra FETÖ’ye geldiğinde, onlar karşısında da dik durduk, susturamadılar.. Helalleşme çağrıları yapılan dönemde dahi, 2022 Kasım’ında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “hesap sormazsam namerdim” tehditlerine muhatap olduk.. Biz dimdik ayaktayız.. Gerisini, tehdit edenler, bizi susturmaya çalışanlar, askeri vesayeti diriltmeye çalışanlar düşünsün..'' dedi.

“İman var ise, imkan da vardır!”

Arkamızda hiç kimse olmasa da.. İmanımız var ise, imkanımız da olacaktı. Oldu da.. Arkamızda beşeri anlamda hiç kimsenin olmaması, sadece destekleyeceklerin bulunmaması anlamında değil.. Başımıza bir dert geldiğinde sahip çıkacaklar anlamında da geçerli idi.

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