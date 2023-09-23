17 yaşındaki çocuğu tutuklatan savcı ve tutuklayan hakimi göreve davet etti: Peki ya millete hakaret eden Sözcü'yü?

Geçtiğimiz günlerde lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunmuş arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali tutuklanarak cezaevine gönderilen lise öğrencisi üzerinden adalet temalı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu köşe yazısında ''17 yaşındaki bir çocuk, Atatürk resmini eline alarak, arkadaşları ile gereksiz bir şakalaşmaya soyunur, hoş olmayan bir görüntü verir.. “Yanlış oldu” diye açıklama yapar, hatayı kabul eder.. Olsun, itirazlar gırla.. Bir de, 17 yaşındaki çocuğu bahane edip, Türk milletinin dindar insanlarını toptan hedefe koyan ve tahkir eden Sözcü gazetesi var ki.. Onu ne siz sorun, ne ben söyleyeyim.. Çırılçıplak bir adamı karikatürize edip, “Şükür ki, ezanlar susmadı” dedirtmek, bu millete ve milletin inancına hakarettir.. 17 yaşındaki çocuğu tutuklatan savcı ve tutuklayan hakimi, göreve davet ediyorum..'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

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