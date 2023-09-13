GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

12 Eylül "ideal" bir darbedir! İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz! Melih Altınok yazdı!

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugün 'İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz' başlıklı yazısıyla 80 darbesi, yeni anayasa değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu kaleme aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde kaleme aldığı yazısında  12 eylül için 'toplumun her kesimi tarafından lanetlenen 12 Eylül darbesi, aslında Türk halkının gönlünde karşılığı olan bir operasyondur' sözlerini sarfetti. 

Öte yandan Altınok, dün 12 Eylül darbesinin simgesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yeni anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için ise 'Daha önce 23 kez kıyısından köşesinden yama yaptığımız darbe anayasasını kaldırıp çöpe atmak için hayati bir fırsat bu.' ifadelerini kullandı. İşte Altınok'un yazısının bazı bölümleri: 

Zira 12 Eylül "ideal" bir darbedir!

'Bir halkın, darbecilerin önlerine koyduğu anayasaya yüzde 94 oranında evet demesinin de başka izahı yoktur. "Ama baskı vardı, korku vardı" demeyin. O zaman adama sormazlar mı:
O halde hâlâ neden Amerikan uşağı darbecilerin yaptığı, üzerinde kan olan o anayasayla yönetilmeye katlanıyorsun?
Aradan geçen 43 yılda cesaretini toplayamadın mı?
Darbeciler toprak oldu. Hayaletlerinden mi korkuyorsun?
Elbette hayır. Çünkü mesele, derdin bile değil.
Zira 12 Eylül "ideal" bir darbedir.'

Melih Altınok yazısının devamı için >>> 

12 eylül melih altınok recep tayyip erdoğan anayasa 80 darbesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Erdoğan hesap sordu! Abdulkadir Selvi yazdı Erdoğan hesap sordu! Abdulkadir Selvi yazdı
30 yıldır susturulamayan gazete! Ali Karahasanoğlu yazdı 30 yıldır susturulamayan gazete! Ali Karahasanoğlu yazdı
FETÖ ve PKK’ya barikat: Ya içeridekiler ne olacak? Nedim Şener yazdı FETÖ ve PKK’ya barikat: Ya içeridekiler ne olacak? Nedim Şener yazdı
Derdin nedir senin hoca! Yine lüzumsuz, boş beleş... Ahmet Hakan yazdı Derdin nedir senin hoca! Yine lüzumsuz, boş beleş... Ahmet Hakan yazdı
12 Eylül "ideal" bir darbedir! İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz! Melih Altınok yazdı! 12 Eylül "ideal" bir darbedir! İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz! Melih Altınok yazdı!
SON HABERLER
Kaybetmeyi dahi göze aldılar! İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı? Abdulkadir Selvi yazdı Kaybetmeyi dahi göze aldılar! İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı? Abdulkadir Selvi yazdı
Derdin nedir senin hoca! Yine lüzumsuz, boş beleş... Ahmet Hakan yazdı Derdin nedir senin hoca! Yine lüzumsuz, boş beleş... Ahmet Hakan yazdı
Yanlış anlama çağı Yanlış anlama çağı
Türkiye’nin askeri darbe hafızası ve 12 Eylül Türkiye’nin askeri darbe hafızası ve 12 Eylül
Dibin dibi ve çocuklar! Dibin dibi ve çocuklar!
Haftada bir saç yıkamak Haftada bir saç yıkamak
Fotoğraf çekiyorsanız Fotoğraf çekiyorsanız
Mısır’la zor yıllar 2- Nasır, operada elini sıkmayan Türk Büyükelçiyi sınır dışı etti Mısır’la zor yıllar 2- Nasır, operada elini sıkmayan Türk Büyükelçiyi sınır dışı etti