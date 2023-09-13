12 Eylül "ideal" bir darbedir! İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz! Melih Altınok yazdı!

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde kaleme aldığı yazısında 12 eylül için 'toplumun her kesimi tarafından lanetlenen 12 Eylül darbesi, aslında Türk halkının gönlünde karşılığı olan bir operasyondur' sözlerini sarfetti.

Öte yandan Altınok, dün 12 Eylül darbesinin simgesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yeni anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için ise 'Daha önce 23 kez kıyısından köşesinden yama yaptığımız darbe anayasasını kaldırıp çöpe atmak için hayati bir fırsat bu.' ifadelerini kullandı. İşte Altınok'un yazısının bazı bölümleri:

Zira 12 Eylül "ideal" bir darbedir!

'Bir halkın, darbecilerin önlerine koyduğu anayasaya yüzde 94 oranında evet demesinin de başka izahı yoktur. "Ama baskı vardı, korku vardı" demeyin. O zaman adama sormazlar mı:

O halde hâlâ neden Amerikan uşağı darbecilerin yaptığı, üzerinde kan olan o anayasayla yönetilmeye katlanıyorsun?

Aradan geçen 43 yılda cesaretini toplayamadın mı?

Darbeciler toprak oldu. Hayaletlerinden mi korkuyorsun?

Elbette hayır. Çünkü mesele, derdin bile değil.

Zira 12 Eylül "ideal" bir darbedir.'

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