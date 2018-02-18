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Yeni Şafak

Yeni Şafak

18 Şubat 2018

Kimdir ?
Gözde Erdoğan

Gözde Erdoğan
Süleyman Gündüz

Süleyman Gündüz
Uğur Civelek

Uğur Civelek
Yıldırım Koç

Yıldırım Koç
Mustafa Armağan

Mustafa Armağan
Bünyamin Sürmeli

Bünyamin Sürmeli