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Vatan

Vatan

03 Şubat 2018

Kimdir ?
Gülay Erdemli

Gülay Erdemli
Güven Sak

Güven Sak
Vahap Munyar

Vahap Munyar
Mehmet Şeker

Mehmet Şeker
Kurtuluş Tayiz

Kurtuluş Tayiz
Uğur Dündar

Uğur Dündar