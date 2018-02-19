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İnanmadığın Allah belanı vermiş
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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler
Ahmet Kekeç
Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar
Abdülkadir Selvi
Kılıçdaroğlu’nun en büyük dezavantajı: İyi insan olmak!
Ahmet Hakan
Suç ve ceza diye bir roman var.. Ilıcak ve Altan kardeşler için ise mahkeme kararı…
Fehmi Koru
“Adalet yerini buldu” diye diye...
Yıldıray Oğur
Vicdana sığmadı
Mehmet Tezkan
HDP, kendi kazdığı çukura düştü
Şebnem Bursalı
Washington Kürt politikasında yeni arayış sürecini başlattı
Serdar Turgut
Erdoğan'ın MHP söylemi!
Arslan Bulut
Münih’te neyi görmüş olduk?
Fahrettin Altun
Kemalist sapkınlarla uğraşırken FETÖ’cü sapkınları görememişiz
Mehmet Barlas
İlhan Kesici neden gerçekleri konuşmuyor?
Sevilay Yılman
Akrep yanılgısı
Nagehan Alçı
Galatasaray için facia bir durum
Rıdvan Dilmen
Bir tarihî belge katliamı
Murat Bardakçı
Doğu Akdeniz’de enerji oyunu
Selim Atalay
Risk altındaki akademisyen
Oray Eğin
Meclis’i bombalamanın cezası nedir?
Taha Akyol
Tillerson’la taş atılır mı?
Hilal Kaplan
ABD bu defa güven veriyor mu?
Mehmet Acet
Nereden gelip, nereye gittiğini bilmek…
Yiğit Bulut
Sözcü davasındaki resmi evraklar
Cem Küçük
Gözleri morarmış kadın
Faruk Bildirici
Emekli asker, Doç. Dr. Fahri Erenel: ABD kasten kışkırtıyor, maksat müdahale etmek
Fadime Özkan
ABD’nin Münbiç tuzağı! Türkiye bu zokayı yutar mı?
İsmet Özçelik
Hukuk, diplomasi, özgürlük
Nedim Şener
Çok yaşa sen Ayşe
Engin Ardıç
Sosyal medya savaşını Ankara kazandı
Kurtuluş Tayiz
Siz bu cümleden ne anladınız Allah aşkına söyleyin
Fatih Çekirge
Kürt düşmanı Fetullahçılıktan FETÖ’cü hevalliğe...
Melih Altınok
İlker Başbuğ o sözleri kime söyledi?
Fatih Selek
Amerika İsrail’i PKK ile mi koruyacak?
Hakkı Öcal
Zafer yakındır!
Mehmet Metiner
Şantajın hesabı sorulur
Aydın Ünal
Giuliano da olmasa!
Erman Toroğlu
Yine bi’şey söylemediler!..
Hikmet Genç
Türkiye’de köylülük tasfiye oluyor
Yıldırım Koç
ABD ile üçlü mekanizma
Murat Çelik
Hollanda Meclisi yargının yetkisini gasp edemez
Doğu Perinçek
O mesaj tükendi
Soli Özel
ABD’ye güvenelim mi?
Sevil Nuriyeva
Solan tılsımın çocukları...
Markar Esayan
Bir diyar
Müge İplikçi
Zamana oynamak!
Fuat Bol
Almanya ile hangi yeni sayfa…
Ardan Zentürk
Yüzü olan utansın
Yakup Köse
İlm-i nefs ile modern psikoloji gerilimi arasında sıkışmamak
Medaim Yanık
“Gelecekleri varsa, görecekleri de var”
Abdurrahman Dilipak
O pıhtı atmayabilir
Osman Müftüoğlu
Bir fotoğraf karesine sığmayan fedakârlı
Mete Yarar
Nazlı Ilıcak'ı ancak Merkel kurtarır
Burhan Ayeri
Ermeni büyük büyük büyük anne
Alican Değer
Şimdi Rusya ne yapacak?
Yusuf Ziya Cömert
Başarı ölçütü ve 'etkisiz hale getirilen' sayısı
Özay Şendir
Cesur yürek çıkar ittifakına karşı
Orhan Uğuroğlu
Atatürk'ün sevmediği iki zümre
Arslan Tekin
Merkel Teyze ile Gabriel Amca...
Aydın Engin
AKP’nin dış politika yanlışlarının bedeli: Türkiye, enerji yarışında devre dışı
Zeynep Gürcanlı
İt iti ısırmıyor… İt sürüleri TSK’nın, MİT’in, devletin itibarına saldırıyor…
Mehtap Yılmaz
Solcular, artık işi hepten sahtekarlığa döktü!
Ali Karahasanoğlu
Cemil Meriç'in Afrin şiiri
Rahim Er
İyilik perisini kim öldürdü?
Necati Doğru
"Yüzde 65"in Türkiye'si!!!
Mehmet Faraç
Savaş tahvili çıkarılmalı
Yaman Törüner
Nerede kalmıştık!
Ahmet Çakar
Bunları merkezde anlatırsın!
Murat Muratoğlu
Direniş ve diriliş ruhuyla donanmadan aslâ!
Yusuf Kaplan
Millet olarak bunu hak etmedik
Ahmet Gürsoy
Fırat’ın doğusu batısı diye pazarlık olmaz
Okan Müderrisoğlu
Terim’in yanlışları
Ömer Üründül
Fatih Terim’in ölümcül hataları
Serhat Ulueren
Cari açık nedir ve ne değildir?
Güngör Uras
Kurtuluş savaşı ustası
Sinan Meydan
Münafıklıkla müttefikliği karıştırmak!
Özcan Yeniçeri
Dağ filminin ruhunu getirdik
Sina Koloğlu
Fotoğrafına vurulduğu New York'ta kral oldu
Songül Hatısaru
Lüks araba istemiyor, gece hayatı yok!
Mevlüt Tezel
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa mı açılıyor?
İlter Turan
Kim devlet adamı, kim değil
Ergun Kaftancı
Venezuela’nın umudu Petro, Petro’nun umudu ise Türkiye
Kerim Ülker
Hadise’nin klibine, yatak reklamlarına takacağınıza...
Ayşe Özyılmazel
“Hele bir Türkiye gibi olalım, ticareti serbestleştiririz”
Güven Sak
Ataerkil utancımızın aynası Yeşilçam hurileri
Tayfun Atay
Farkı kalite yarattı
Mehmet Y. Yılmaz
Yavuz’un hayali, Erdoğan’ın hedefi mi?
Mustafa Sabri Beşer
Gazeteci, bir başka gazeteci için yüreği sızlar
İlnur Çevik
Batı ile normalleşme provasının anlamı
Mehmet Ocaktan
“Şirketi satmamak vatana ihanettir!”
Tevfik Güngör
Hürriyet Oto referans oluyor
Emre Özpeynirci
Zeytin Dalı nelere kadir?
Ufuk Ulutaş
Akıl ve diyaloğun sayısız faydaları
Mustafa Karaalioğlu
Az bulunur yetenekli bir maceracının ardından
Orhan Bursalı
Mükellefler yeni bir af bekliyor
Nedim Türkmen
Başakşehir hak etti
Uğur Meleke
Filmi seyredenlerin ‘vay!’ demesini istiyorum
Funda Karayel
Terim’in değişiklik bombası patladı!
Ali Sami Alkış
Sürekli şirket alan ‘obez’ olur satılan şirket ölümsüzleşir
Vahap Munyar
Piyasa ABD ile ilişkilerde ‘en iyi’yi satın alıyor
Erdal Sağlam
Rusya'nın geciken "devlet kurma" uyarısı!
Kenan Akın
Günlük... 16 Şubat Cuma
Yavuz Donat
Ticaret ve gümrükte ‘güven’ dönemi
Kerem Alkin
Tek kurtuluş göz ama o da zor!
Deniz Gökçe
‘Yıkım tablosu’ ve bir soru
Ergin Yıldızoğlu
Dünya markası çıkarmak
İbrahim Kahveci
Erdoğan Osmanlı tokadı dedi, ses Almanya’dan geldi!
Hacı Yakışıklı
Macron Çin’den sonra İran’a gidiyor
Ali Rıza Taşdelen
Hollanda ve ABD'den 'Hacı' ismine izin yok!
Ali Eyüboğlu
Gelecek böyle gelmemeli!
Haşmet Babaoğlu
Sabah Yazarlarının Küfür ve Şiddeti Savunması
Ali Osman Aydın
Emperyalizmin tek dişi!
Vedat Bilgin
İkinci ele de teşvik
Gültekin Kara
Raporlu işçi çalıştırılırsa...
Cem Kılıç
Eski hesaplar...
Ekrem Kızıltaş
İhtiyatlı iyimserlik
Fikret Bila
Emanet liderlik
Hakan Ünsal
Kadın işçi prim günü eksiğini borçlanarak kapatabilir mi?
Didem Okur
Pazar Kahvesi
Rauf Tamer
İş işten geçmiş olacak!
Yasin Aktay
Türk hamamında aklandı paklandı
Bülent Cankurt
Siber savaş
Koray Gürbüz
Otomotiv rekorları dörtledi
Ufuk Sandık
Refik Halid’in gözüyle Suriye’deki Frans
Alaattin Karaca
Dünya Savaşının Ekonomi Cephesi
Yusuf Girayalp Atan
Tekfirci ve Davetçi
Muhammed Özkılınç
Milliyetçilik ve Milletlerin Zenginliği Üzerine -II- Korumacı politikalar
Ayşe Sucu
Afrin: Millet ile örgütlerin savaşı
Ufuk Coşkun
İlâhî Makama…
Yavuz Bahadıroğlu
Garanti Bankası’nın eziyeti!
Yalçın Şimşek
Batı putlarını yemeye başladı
Hüseyin Likoğlu
Terim de dış sahada Tudor gibi oynayacaksa Tudor neden gönderildi?
Memduh Bayraktaroğlu
Kur-DTH bağlantısı niye zayıfladı?
Alaattin Aktaş
Başakşehir’in zirve inadı!
Ziya Şengül
Tarhanadan çikolatadan tabloya…
Faruk Şüyün
Neden istismar değil cinayet?
Asu Maro
İktidara giden yol...
Erdal Atabek
İdam gelsin
Mustafa Uçurum
Elde var İsrail
Behçet Canöz
Kâbe-i Muazzama Tarihi ve Osmanlı Padişahlarının Hizmetleri
Hüseyin Öztürk
Deplasman varsa ben yokum...
Uğur Vardan
2018 yılı kapsayıcı büyümenin ve yerli enerjinin yılı olacak
Erdal Tanas Karagöl
Yeni nesil sponsorluk
Şeref Oğuz
Günlük burç yorumları 19 Şubat Pazartesi 2018
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Yekta Güngör Özden
Yumuşak Güç Küresel 30 sıralaması ve Türkiye
Melih Baş
ATSO Başkanı Çetin: Antalya’daki işletmelerin yüzde 88’i turizmden etkileniyor
Osman Arolat
Hasar kontrol…
Serhat Gürleyen
Bu meslek…
Atilla Özdür
Nedir sendeki bu hal yoksa hamalı mısın?
Mustafa Yıldırım
Kuyruk
Hadi Önal
Coşku eksik kalınca
Esat Yılmaer
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19 Şubat 2018
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Tayfun Atay
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