Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

2 Şubat 2023 Perşembe günü Hürriyet gazetesi "EYT maaşına Şubat ihtimali" manşetiyle çıktı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT kanallarının ortak yayınında, EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Çok kapsamlı çalışma yürütüldü ve sona geldik. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıklarını şubat yada mart gibi bağlanabilir. Bu akşam grup başkanvekili ile görüştük dedik işi geçiktirmeyelim bir an önce bitirelim" denildi.