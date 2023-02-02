Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
2 Şubat 2023 Perşembe günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin grup toplantısında kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. "Bay Bay Kemal" sözleri büyük yankı uyandırdı. Peki bugün 2 Şubat 2023 günü hangi gazete hangi haberi nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 2 Şubat 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
2 Şubat 2023 Perşembe günü Hürriyet gazetesi "EYT maaşına Şubat ihtimali" manşetiyle çıktı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT kanallarının ortak yayınında, EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Çok kapsamlı çalışma yürütüldü ve sona geldik. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıklarını şubat yada mart gibi bağlanabilir. Bu akşam grup başkanvekili ile görüştük dedik işi geçiktirmeyelim bir an önce bitirelim" denildi.
"Bay Bay Kemal"
Sabah gazetesi ise "Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar" manşetiyşe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarını ve 6'lı masanın mutabakat metnini eleştirdiği haberde, "OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye Savunma sanayiine dokuncağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar" denildi. Öte yandan Hürriyet, CHP lider Kılıçdaroğlu'na slogan hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasını "Bay Bay Kemal" diyerek manşetinde yer verdi. Haberde, "Biliyorsunuz , CHP'nin başındaki zata yerli ve milli vasıflara sahip olmadığını işaretle 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat, 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş. Madem bu ifadeyi o kadar sevdi, kendine yeni bir slogan daha vereyim: "Bay Bay Kemal".... Alsın tepe tepe kullansın" denildi.
"Aferin'e mi muhtaçsınız Yazdıklar olsun"
Akşam gazetesi ise 2 Şubat Perşembe günü "Aferin'e mi muhtaçsınız Yazdıklar olsun" manşetiyle çıktı. Haberde, "Başkan Erdoğan, 6'lı Masa'nın mutabakat metninin 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övülmesine sert çıktı: Batı'nın 'Aferin demesine muhtaç mıydınız? Düştükleri hale bak. Yazdıkar olsun" denildi.
"Sarayın tenceresinde et kaynar, milletin tenceresinde dert kaynar"
Sözcü gazetesi ise bugün "Sarayın tenceresinde et kaynar, milletin tenceresinde dert kaynar" manşetiyle çıktı. Haberde marketlerin fiyat sabitleme ve indirim kampanyasına rağmen geçen ay gıda ürünlerinde fiyat artışına dikkat çekilirken, "Milyonlarca vatandaş zamlar altında eziliyor, iktidar görmüyor duymuyor. İşçi, memur ve emeklinin maaş zammı, çarşı-pazardaki zam yangını karşısında eridi. Muhalef, yangını söndürmeyen iktidar yüklendi" denildi.