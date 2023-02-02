Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

"Bay Bay Kemal"

Sabah gazetesi ise "Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar" manşetiyşe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarını ve 6'lı masanın mutabakat metnini eleştirdiği haberde, "OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye Savunma sanayiine dokuncağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar" denildi. Öte yandan Hürriyet, CHP lider Kılıçdaroğlu'na slogan hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasını "Bay Bay Kemal" diyerek manşetinde yer verdi. Haberde, "Biliyorsunuz , CHP'nin başındaki zata yerli ve milli vasıflara sahip olmadığını işaretle 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat, 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş. Madem bu ifadeyi o kadar sevdi, kendine yeni bir slogan daha vereyim: "Bay Bay Kemal".... Alsın tepe tepe kullansın" denildi.